Digitale Goldplattformen erfreuen sich Beliebtheit in Indien

Der 85-jährige Inder Chandrasekar kaufte jahrelang jedes Jahr zu Akshaya Tritiya Gold, so berichtet Business Standard . Vor allem in diesem Jahr wollte er die Tradition nicht unterbrechen, da seine Tochter in einigen Monaten heiraten wird. Doch anders als die Jahre zuvor kaufte er den Goldschmuck nicht im Laden, sondern online.Viele Inder haben sich in letzter Zeit auf Apps wie Paytm Gold oder Google Pay verlassen, um Gold zu erwerben, da Schmuckläden derzeit geschlossen sind. Somit ergab sich eine Zunahme der Kaufvolumen auf diesen Plattformen.Paytm Gold hätte beispielsweise einen vierfachen Wertanstieg am Festtag letzten Sonntag verzeichnet. "Paytm verkaufte die größte Menge an MMTC-PAMP Gold von allen digitalen Plattformen im Land"¸ so ein Sprecher des Unternehmens.MMTC-PAMP ist ein Joint Venture zwischen MMTC und einer in der Schweiz basierten Bullionmarke. Es ist eine Raffinerie, die mit digitalen Plattformen wie Google Pay, Phone Pe, Motilal Oswal und Fisdom zum Verkauf von Gold verbunden ist und zudem sichere Lagerdienstleistungen bietet.© Redaktion GoldSeiten.de