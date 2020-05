Goldmarkt dieses Jahr abweichend zwischen West & Ost

Dieses Jahr herrschte eine Geschichte zweier Goldmärkte vor, wobei die Nachfrage im Westen stieg und im Osten abnahm, berichtet BNN Bloomberg . "Es war eine interessante Abweichung zwischen Ost und West", so Louise Street vom World Gold Council.Gold wird nahe eines 7-Jahreshoch gehandelt und die ETFs halten rekordverdächtige Volumen, während Investoren Wertanlagen als Schutz vor der Pandemie suchen. Der Goldpreis erreichte zudem in vielen anderen Währungen Rekordpreise und viele Investoren verkaufen Bullion mit der Hoffnung, es später zu einem niedrigeren Preis wieder kaufen zu können, meinte Street.Im Westen hätten sich Investoren als vorsichtiger bezüglich Verkäufe herausgestellt, erklärte sie, und das Kaufmomentum sei stärker. "Die Goldnachfrage wird weiterhin für den Rest 2020 die Auswirkungen von COVID-19 spüren", so Street. "Vor allem die Abweichung zwischen Investitionen in goldgedeckte ETFs und via Schmuck werden weiterhin anhalten bis es größere Wirtschafts- und Marktsicherheit gibt."© Redaktion GoldSeiten.de