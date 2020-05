Mark Stacey: Goldpreis an einem Wendepunkt

Während eines Webinars brachte Mark Stacey von AGF Investments ein Argument dafür an, warum sich Gold derzeit an einem Wendepunkt befindet und erklärte, dass es nun Zeit für Investoren sei, es zu ihren Portfolios hinzuzufügen, so Investing News "Ich denke, dass es eine Vielzahl von Gründen gibt, warum die Leute nicht in Gold investiert haben, doch nun ist Zeit, dies in Betracht zu ziehen - es sollte Teil Ihres Portfolios sein", meinte er.Zuerst hob Stacey die Performance des US-Dollar hervor. "Man kann erkennen, dass er beginnt nachzulassen, er schwächelt", meinte er. "Das ist positiv." Sollte der US-Dollar gegenüber den restlichen Weltwährungen abnehmen, wäre das positiv für Rohstoffe. Außerdem sprach er Inflation an. Während diese nicht übermäßig hoch sei, so wäre sie hoch genug, um negative Realrenditen zu verursachen, was positiv für Gold ist.Letztlich kommentierte Stacey zudem die rapide zunehmende Bilanz der Federal Reserve. "Offensichtlich erhöhen sie die Geldmenge, um Inflation zu verursachen. Doch das bedeutet auch, dass es Sorgen um Währungen allgemein gibt und das sollte dazu führen, dass der US-Dollar ebenfalls abnimmt." Und das wäre tendenziell positiv für Rohstoffe wie Gold.© Redaktion GoldSeiten.de