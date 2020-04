WGC: Goldnachfrage in Q1 2020

Die folgenden Daten veröffentliche der World Gold Council in seinem kürzlich erschienenen Bericht zu den Goldnachfragetrends für das erste Quartal 2020. Die weltweite Goldnachfrage stieg in diesem Zeitraum auf 1.083,8 Tonnen an, etwa 1% mehr als im Vorjahreszeitraum.Die goldgedeckten ETFs verzeichnete Zuflüsse von 298 Tonnen, was die weltweiten Bestände auf ein Rekordhoch von 3.185 Tonnen brachte. Die Nachfrage nach Barren und Münzen ging hingegen auf 241,6 Tonnen, oder 6% im Jahresvergleich zurück.Die Nachfrage nach Schmuck wurde besonders hart getroffen und verzeichnete einen Rückgang um 39% im Jahresvergleich und fiel auf ein Rekordtief von 325,8 Tonnen. Die Nachfrage aus der Technologiebranche fiel auf ein neues Tief von 73,4 Tonnen, 8% weniger als im Vorjahreszeitraum.Zentralbanken kauften in Q1 2020 weiterhin deutliche Mengen Gold, doch die Geschwindigkeit nahm im Vergleich zu Q1 2019 ab: Es fanden Nettokäufe über 145 Tonnen statt, 8% weniger als im Vorjahreszeitraum.Zudem verursachte der Virus Störungen im Goldangebot: Die Minenproduktion fiel auf ein 5-Jahrestief von 795,8 Tonnen; dies stellt eine Abnahme um 3% im Jahresvergleich dar.Den vollständigen Bericht des WGCs finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de