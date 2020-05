Barrick Gold - Wann lassen die Bären die Maske fallen?

Goldminenaktien haben derzeit einen guten Lauf. Nach dem schnellen Crash parallel zu den klassischen Aktienmärkten, folgte die Erholung auf dem Fuße. Die Aktie von Barrick Gold Corp. trennt das März-Tief und das April-Hoch wahnsinnige 125%. Bis zum 23. April schossen die Kurse auf 29 USD nach oben, was immerhin dem höchsten Stand seit April 2013 entspricht. Wie lange geht die Aufwärtsbewegung in dieser Form noch gut? Und wann lassen die Bären die Maske fallen?Gegenüber der letzten Einschätzung vom 17. Februar "Barrick Gold - And lift off!" wurde ein Kursziel von ca. 22,90 bis 23,47 USD anvisiert. Durch die hohen Kursverwerfungen der letzten Wochen - die Aktie sackte zwischenzeitlich auf fast 11 USD ab, um von dort aus wieder auf über 26 USD zuzulegen - muss Barrick charttechnisch neu bewertet werden.Im langfristigen Wochen-Chart sieht die Lage auf den ersten Blick ganz manierlich aus. Der schnelle Ausverkauf stoppte ziemlich genau am Aufwärtstrend seit 2015. Dort setzte Barrick zum Sprung an, der jedoch jüngst durch die langfristige Widerstandslinie gebremst wurde.Die doppelte negative Divergenz beim RSI sowie die beiden fast gleich langen Aufwärtsbewegungen seit 2015 deuten zum jetzigen Zeitpunkt eher wieder fallende Kurse zurück auf ca. 20 USD an. Dieses Szenario könnte greifen, sobald die Marke von 25 USD per Wochenschlusskurs unterschritten wird. Auf der anderen Seite könnte die Aufwärtsbewegung auch einfach weiterlaufen, sobald Barrick per Wochenschlusskurs über 26,40 USD springt. In diesem Fall könnte der Ausbruch dann ähnlich dynamisch verlaufen wie bei Newmont, wo die charttechnische Konstellation zuletzt recht ähnlich gewesen ist.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.