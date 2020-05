Präsentation von Euro Manganese Inc. auf virtueller Konferenz

VANCOUVER, 30. April 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, Aktionäre und Investoren zu einer virtuellen Präsentation von President und CEO Marco Romero auf der „Small Cap Resources Virtual Conference“ von NWR einzuladen.- Veranstaltung: „Virtual Small Cap Resources Conference“ von NWR Communications- Mit Vortrag von: Marco Romero, President and CEO- Zeit: 10:00 Uhr Australian Eastern Standard Time (AEST) am Mittwoch, den 6. Mai 2020, Melbourne, Australien. (17:00 Uhr Pacific Daylight Time am Dienstag, den 5. Mai 2020)Investoren können sich über den folgenden Link für die Präsentation anmelden: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7cosHvuCT-yZqwgqNCLg7gInvestoren werden gebeten, ihre Fragen vor der Veranstaltung an die folgende Adresse zu senden: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au.Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.Diese Ankündigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.Marco A. Romero, President & CEO(604)-681-1010 Durchwahl 101Fausto Taddei, Vice President, Corporate Development & Corporate Secretary(604)-681-1010 Durchwahl 105E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caAnschrift des Unternehmens:1500 – 1040 West Georgia Street,Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.