Silber - Wieder gut erwischt

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 30. April 2020

Im letzten wöchentlichen Silberchartbuch wurden Szenarios aufgezeigt, die kleines Risiko für guten Gewinn versprachen. Das heißt aber nicht, dass man bis heute nicht noch zusätzliche Möglichkeiten hatte, um Geld am Silbermarkt zu verdienen. Am ersten April hat sich eine "Nachlade-Chance" angeboten, die wir wahrgenommen haben und in unserem kostenlosen Telegram-Kanal mit Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt live veröffentlicht haben.Was definiert für uns eine aggressive Teilnahme am Markt? Kleines Risiko. Lassen Sie uns einen Blick auf diesen speziellen Trade werfen, um zu extrahieren warum wir selbst in so einem volatilen Umfeld, wo die meisten extrem nervös sind, sorglos zugeschlagen haben. Wieder gut erwischt.t:Wenn Sie sich am grünen Pfeil orientieren und unseren Einstieg am 1. April ansehen, werden sie feststellen, dass die Handelspanne an diesem Tag sehr klein war. Das versprach einen Ausbruch in folgenden Tagen. Da die vorherigen Tage eine Angebots- und Nachfrage-Unterstützungslinie (gelb) boten, war ein enger Stopp möglich und sinnvoll.Was weiterhin auf Stärke in Markt hinwies war die Tatsache, dass wir nur drei Tage vorher eine ähnliche Situation hatten, wobei der darauffolgende Ausbruch nach unten nicht an Schwung gewann, sondern knapp unter der Marke von 14,00 USD an Energie verlor.Glücklicherweise hatten wir kurz nach dem Einstig bereits am folgenden Tag einen substanziellen Ausbruch nach oben und konnten basierend auf unserer "Quad-Exit-Strategie" bereits mit 50% unsere Position aussteigen und substantielle Gewinne verbuchen. Noch wichtiger, mit diesem Ausstieg konnten wir das Risiko der noch verbliebenen "halben Position" auf null bringen.Mittlerweile hat sich der Markt wie vorhergesagt nach Szenario Nr. 2 verhalten. Am Punkt A hatten wir keine Einstiegsmöglichkeit, da die zusätzlich notwendigen Einstiegskriterien nebst der Preiszone nicht vorhanden waren. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Chartbuchs scheint der Silberpreis eine Preisdoppelbodenformation (gelbe horizontale Linie) auszubilden. Das könnte erneut zu einer Einstiegsmöglichkeit führen. Es hängt nun insbesondere davon ab wie sich der Preis in der grün markierten Zone verhält.