USA-China-Spannungen flammen wieder auf

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien leicht aufgrund Spannungen zwischen China und USA über das Wochenende, so berichtet Investing.com . Der US-Präsident erklärte, dass Zölle auf China "sicherlich eine Option" seien, als er China beschuldigte, die Ausbreitung der Pandemie nicht gut genug gehandhabt zu haben.Außenminister Mike Pompeo sprang ebenfalls auf den Zug auf und meinte, dass es "eine deutliche Menge an Beweisen" gäbe, dass der Virus ursprünglich aus einem chinesischen Labor stamme, erläuterte diese Beweise jedoch nicht weiter. Das führte dazu, dass die Aktienkurse, die sich üblicherweise entgegen des Goldpreises bewegen, fielen.Zeitgleich warnten Offizielle der Federal Reserve vor langfristigen Narben in Sachen Arbeiterschaft und Produktivität. Die Fed hat bisher Billionen Dollar zur Verfügung gestellt, um die US-Wirtschaft im Kampf gegen den Virus zu unterstützen.© Redaktion GoldSeiten.de