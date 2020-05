Lieferung von Goldbarren weiterhin problematisch

Die schweizer Raffinerie Valcambi SA versuchte fünf Tage hintereinander eine Goldlieferung aus Hongkong zu bekommen und zweimal wurde das Metall vorsichtig verpackt und in ein Flugzeug geladen, nur um dann direkt wieder entladen zu werden, berichtet Fin24 . Und dann, nach täglichen Versuchen und mehreren Diskussionen, tauchte das Gold plötzlich ohne Warnung auf.Die Tatsache, dass die meisten Flugmaschinen an den Boden gebunden sind, hat einen chaotischen Effekt auf eine Industrie, die sich auf sofortige Lieferungen verlässt. "Die eingeschränkten, kommerziellen Flüge, die wir verwenden, müssen persönliche Schutzausrüstung, medizinische Produkte und Lebensmittel priorisieren anstatt unsere Bedingungen zum Transport von Bullion", meinte auch Baskaran Narayanan, Vizepräsident von Brink’s Asia Pacific Ltd.Einige Händler am Markt sind in der Lage, ohne Verzögerungen zu operieren, doch es sei vor allem schwierig, das Metall nach und aus Asien zu transportieren, so Robert Mish, Präsident von Mish International Monetary Inc. "Einige Kunden verstehen das und einige nicht", erklärte Mish. "Einige Kunden werden nun mehr bezahlen und andere werden sagen "Ich verstehe" und Lieferung in zwei Wochen anfordern."© Redaktion GoldSeiten.de