Perth Mint: Verkaufszahlen steigen im April 2020

Die Perth Mint veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Verkaufszahlen für den April 2020 auf ihrem Blog . Aus diesen Zahlen geht hervor, dass man im Vergleich zum vorherigen Monat mehr Gold- und Silbermünzen verkaufte.Im April beliefen sich die Absatzzahlen von Gold in Form von Barren und Münzen auf 120.504 Unzen; dies stellt eine Zunahme um 28,5% dar. Im Jahresvergleich ergab sich ebenfalls ein Plus von 502,8%; damals verkaufte man nur 19.991 Unzen Gold.Auch bei Silber verzeichnete man eine Zunahme. Man verkaufte 2.123.121 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren; dies entspricht einer Zunahme um 22,3% im Vergleich zum März, als man 1.736.409 Unzen verkaufte. Im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 124,3%; damals verkaufte man 906.219 Unzen Silber.