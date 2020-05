Silber bewegt sich in einem neuen Bullenmarkt nach oben, nachdem es in der Aktienpanik im März fertiggemacht wurde. Investoren kehren nach diesem äußerst seltenen Angstereignis zurück zum Silber. Der brutale Selloff fegte zudem die Aufwärtswetten der Spekulanten in Silber-Futures vom Tisch und sorgte für massiven Raum für Rückkäufe. Nachdem es gegenüber Gold auf rekordniedrige Niveaus gedrückt wurde, findet nun eine epische Mean Reversion bei Silber statt.In einem anderen Artikel erwähnte ich, was mit Silber in dieser kürzliche COVID-19-Panik geschah und warum Silber daraufhin in die Höhe schnellte. Angesichts dieses Angststurms wurde Silber zurück auf ein 10,9-Jahrestief gedrückt. Das Metall brach ein, angetrieben durch das schnellste Aufgeben von Longs, das man je gesehen hat! Das erschöpfte Verkäufe und setzte Longs zurück.Das bedeutete, dass die Kapitalkraft dieser extrem gehebelten Trader wieder verfügbar war, um zurück zu Silber zu kehren. Und deutlich bullischer als das trat starke und beständige Silberinvestitionsnachfrage seit dem Kollaps Mitte März auf den Plan. Das ist in den steigenden Silberbeständen des führenden Silber-ETFs, dem SLV iShares Silver Trust, zu erkennen! Dieser dominante Silber-ETF ist der beste, tägliche Stellvertreter für die weltweite Investitionsnachfrage.Das weiße Edelmetall hat schon immer tendenziell das widergespiegelt und verstärkt, was bei Gold passiert. Silber agiert effektiv als ein Maßstab der Goldstimmung. Der Enthusiasmus der Trader für Silber nimmt zu, wenn Gold steigt. Da der weltweite Silbermarkt im Vergleich zu Gold winzig ist, treiben Kapitalzuflüsse übergroße Silberzunahmen an.Doch wenn Gold allgemein sinkt oder sich lange genug seitwärts bewegt, dass sich die Stimmung auf bearisch ändert, wird Silber aufgegeben. Spekulanten und Investoren sind nur an Silber interessiert, wenn sie erwarten, dass Gold weiterhin deutlich steigt. Da Silber psychologisch betrachtet mit Gold verbunden ist, hebelt es Goldentwicklungen tendenziell um das Zwei- oder Dreifache.Der beste Zeitpunkt, Silber zu kaufen, ist, wenn es abnormal billig gegenüber Goldpreisniveaus ist. Das kann durch das Silber-Gold-Verhältnis gemessen werden. Da dies jedoch zu kleinen Dezimalen wie 0,0089 führt, verwende ich diesmal ein invertiertes Gold-Silber-Verhältnis, was dieselben Daten in einem Format von 112,1 liefert.Dieser Chart zeigt, wie sich Silber gegenüber Gold im letzten Jahrzehnt entwickelt hat. Wenn diese Linie steigt, entwickelt sich Silber besser als Gold. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Linie fällt; Gold übertrifft Silber. Dieser Chart ist unglaublich und enthüllt zunehmend abnormale Niveaus, die bullisch für Silber sind!Als Silber am 18. März während Aktienpanik auf dieses Tief von 11,96 Dollar fiel, stieg das Gold-Silber-Verhältnis auf 124,1! In anderen Worten: Man brauchte 124,1 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Dieser radikale Kollaps zwang das Verhältnis sprichwörtlich jenseits von Gut und Böse! Ein Jahrhundert lang war ein Verhältnis von 100 ein extrem seltenes Szenario. Nun müssen alle langfristigen Verhältnischarts neu gezeichnet werden.Unsere täglichen Silber- und Golddaten reichen bis Juni 1969 zurück. Vor der Aktienpanik im März 2020 erlebte das Verhältnis im Februar 1991 seine schlimmste Zeit bei 100,3. Das hielt nur zwei Tage, bevor Silber höher gegenüber Gold stieg. Unsere monatlichen Silber- und Golddaten reichen weiter bis 1915 zurück. Das Verhältnis erreichte 97,3 in den Jahren 1940 und 1941.In den 105 Jahren, die zum März 2020 führten, forderte das Verhältnis die 100 zweimal heraus. Das deutet an, dass diese verrückten 124,1, die wir Mitte März beobachten konnten, ein apokalyptisches Rekordtief gegenüber Gold waren! Wir haben gerade etwas erlebt, das noch nie zuvor so extrem war.Die extremste Reduzierung von Long-Silber-Futures der Spekulanten trieb den Beinahe-Crash des Silbers an, der das weiße Edelmetall auf sein bisher niedrigstes Niveau im Vergleich zum Goldpreis drückte. Silber war noch nie zuvor so billig gegenüber Gold! Diese präzedenzlose Anomalie ist unglaublich bullisch für Silber. Auf alle vergangenen Verhältnisse mit extrem niedrigen Silberpreisen folgten massive Mean Reversions in den darauffolgenden Jahren.