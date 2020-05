TriStar Gold Inc.: Aktueller Stand der Exploration und der Vormachbarkeitsstudie

4. Mai 2020 - TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich, bekannt zu geben, dass die Ermittlung von aussichtsreichen Bohrzielen außerhalb der aktuellen Ressourcenbasis im zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Castelo de Sonhos (CDS) nach Plan verläuft. Es wurden mehrere oberflächennahe mineralisierte Trümmergesteinsziele für eine zukünftige Bewertung anhand von Bohrungen ermittelt. Die Arbeiten zur Abgrenzung von Zielgebieten konzentrieren sich jetzt auf die Ermittlung von tieferliegenden Zielen bei CDS und werden voraussichtlich bis Juni 2020 abgeschlossen. Zusätzlich zur Ermittlung von Zielgebieten freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass sein ergänzendes RC-Bohrprogramm (Bohrungen mit Umkehrspülung) abgeschlossen wurde. Der Bedarf für etwaige Anschlussbohrungen wird nach Prüfung der ausstehenden endgültigen Analyseergebnisse ermittelt werden.Im Rahmen der spannenden Arbeiten zur Ermittlung von Zielgebieten, die wir mit GoldSpot Discoveries durchführen, wurden mehrere neue oberflächennahe Trümmergestein-Goldziele für Bohrtests abgegrenzt, sagt Nick Appleyard, President und CEO von TriStar. Unsere Geologen bewerten derzeit diese erste Gruppe von oberflächennahen Zielen für einen möglichen Tagebau, um dort so bald wie möglich erste Bohrungen zur Erprobung absolvieren zu können. Die Arbeiten für die tieferen Zielgebiete bei CDS dauern an und wir gehen davon aus, dass bis zum Abschluss dieser Arbeiten im Juni ebenfalls mehrere Ziele ermittelt werden können.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51724/PR Exploration and PFS draft 3_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Arbeitsprozess von GoldSpot: von geophysikalischen Daten über eine zweidimensionale Karte hin zu einer dreidimensionalen Grundgesteinskarte mittels maschinellen Lernens.Die Arbeiten zur Ermittlung von aussichtsreichen Explorationszielen haben die Datenintegrationsphase abgeschlossen und mithilfe von maschinellen Lernalgorithmen werden Fortschritte hinsichtlich einer schnellen Interpretation von Aufnahmen aus den Bohrlöchern (OTV) erzielt. Die zweite Phase - die Ermittlung von Zielgebieten auf konventionelle Weise und durch maschinelles Lernen - ist jetzt im Gange. Die ersten Ziele werden derzeit von den Geologen von TriStar bewertet. Die Ermittlung von tiefliegenden Zielen im Rahmen der zweiten Phase wird voraussichtlich im Juni abgeschlossen, woraufhin die dritte Phase, also die Erprobung der Ziele anhand von Bohrungen und die Erstellung eines dreidimensionalen Modells, beginnen wird.Das ergänzende Bohrprogramm im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie für CDS wurde am 18. April abgeschlossen. Insgesamt wurden 183 RC-Bohrlöcher über 18.993 Meter und 3 Kernlöcher über 372 Meter absolviert. Die RC-Bohrungen sind im Wesentlichen abgeschlossen. Es wird erwartet, dass für die Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens zusätzliche Kernbohrungen über 2.000 Meter, einschließlich geotechnischer Bohrungen, absolviert werden müssen. Im April sind keine Analyseergebnisse eingegangen; die nächste Charge an Ergebnissen wird voraussichtlich Ende Mai vorliegen.Das Ziel der Vormachbarkeitsstudie von TriStar besteht darin, eine verfeinerte wirtschaftliche Analyse der in Trümmergestein eingebetteten Goldlagerstätte bei CDS zu liefern. Die zuvor gemeldete wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) von TriStar (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 16. November 2018: PEA für das Projekt Castelo de Sonhos von TriStar Gold ergibt einen internen Zinsfuß von 51 %) lieferte eine herausragende Wirtschaftlichkeit. Eine aktuelle Prüfung der PEA durch den unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, der die Studie durchgeführt hatte, bestätigt, dass die Eingabewerte für den Basisfall in Bezug auf ein Basisfallszenario weiterhin Bestand haben, obwohl sich der Goldpreis und der Wechselkurs des brasilianischen Reals deutlich geändert haben.Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit im Basisfall im Rahmen der PEA von 2018 ging von einem Goldpreis von 1.250 US-Dollar pro Unze aus und ergab einen internen Zinsfuß (IZF) nach Steuern von 43 % sowie einen Kapitalwert von 264 Millionen US-Dollar bei einem Diskontsatz von 5 %. Die aktuellen Sensitivitätsanalysen für den Goldpreis sind in Abbildung 2 dargestellt. Das Projekt CDS reagiert überdies stark auf Änderungen des Wechselkursverhältnisses des brasilianischen Reals zum US-Dollar. Der PEA-Basisfall unterstellte einen Wechselkurs von 3,8 Real zu 1 US-Dollar. Der Wechselkurs liegt aktuell bei etwa 5,4 Real zu 1 US-Dollar. Bei Anwendung des aktuellen Wechselkurses sowie des Basisfall-Goldpreises von 1.250 US-Dollar pro Unze ergibt sich eine Steigerung des internen Zinsfußes nach Steuern im Basisfall von 43 % auf 60 %.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51724/PR Exploration and PFS draft 3_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Sensitivitätsanalyse des Kapitalwerts und des internen Zinsfußes bei Änderungen des Goldpreises; der Wechselkurs blieb mit 3,8 Real zu 1 US-Dollar gleich.Die PEA und die oben angeführten Sensitivitätsanalysen haben vorläufigen Charakter und beinhalten abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, um aus wirtschaftlicher Sicht als Mineralreserven eingestuft zu werden. Es besteht keine Gewissheit, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse der PEA und der obigen Sensitivitätsanalysen eintreten werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und sind daher nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.R. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung - einschließlich der Datenverifizierung - überprüft und deren Veröffentlichung genehmigt hat.Porfirio Cabaleiro Rodriguez (MAIG #3708), Director von GE21, ist der qualifizierte Sachverständige für die Daten aus der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) und der Sensitivitätsanalysen, die in dieser Pressemeldung ausgewiesen sind. Er steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen und hat den fachlichen Inhalt in dieser Pressemeldung genehmigt.TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS DES UNTERNEHMENSNick AppleyardPresident und CEONick Appleyard, President & CEO480-794-1244info@tristargold.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen über die Pläne des Unternehmens, eine Vormachbarkeitsstudie für das Projekt CDS durchzuführen; die Ergebnisse weiterer Ergänzungsbohrungen im Konzessionsgebiet CDS; die Fähigkeit des Unternehmens, das aktuelle Ergänzungsbohrprogramm abzuschließen; die Ergebnisse weiterer Arbeiten zur Ermittlung von Explorationszielen und die erwarteten Auswirkungen des COVID-19-Virus. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Auswirkungen des COVID-19-Virus auf alle Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!