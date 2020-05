Euro Manganese gibt Ergebnisse der außerordentlichen Versammlung bekannt

VANCOUVER, May 04, 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, bekannt zu geben, dass bei der au?erordentlichen Aktion?rsversammlung (die „Versammlung“), die am 1. Mai 2020 abgehalten wurde, die Aktion?re f?r alle neun Beschl?sse gestimmt und somit der Zeichnung von Stammaktien des Unternehmens („Aktien“) durch verbundene Parteien gem?? den Listing Rules 15.1 und 15.1.4 der Australian Securities Exchange („ASX“) zugestimmt haben. Die Zeichnung von Aktien oder CHESS Depositary Interests („CDIs“) durch verbundene Parteien (Vorstandsmitglieder des Unternehmens und Unternehmen, die von Vorstandsmitgliedern des Unternehmens beherrscht werden) ist die zweite Tranche (die „Tranche f?r verbundene Parteien“) der nicht durch einen Makler vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“), die vom Unternehmen am 24. M?rz 2020 bekannt gegeben wurde.



Die Ergebnisse der Abstimmungen auf der Versammlung, die alle per geheimer Abstimmung durchgef?hrt und beschlossen wurden, sind nachstehend detailliert aufgef?hrt.

Stimmen insgesamt Stimmen daf?r % daf?r Stimmen dagegen % dagegen Stimm-

enthaltung



Beschluss 1 – Genehmigung der Zeichnung von 181.818 Aktien durch JJW Investments Ltd. 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 2 – Genehmigung der Zeichnung von 1.200.000 Aktien durch Marco Antonio Romero 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 3 – Genehmigung der Zeichnung von 1.000.000 Aktien durch Shklanka Holdings Ltd. 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 4 – Genehmigung der Zeichnung von 47.272 Aktien durch David Bruce Dreisinger von 181.818 Aktien 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 5 – Genehmigung der Zeichnung von 945.454 Aktien durch Harvey Neil McLeod 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 6 – Genehmigung der Zeichnung von 118.181 Aktien durch Daniel Joseph Rosicky 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 7 – Genehmigung der Zeichnung von 94.545 Aktien durch Jan Votava 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 8 – Genehmigung der Zeichnung von 174.615 CDIs durch Hogan's Bluff 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null Beschluss 9 – Genehmigung der Zeichnung von 673.872 Aktien durch PRK Raft A.S. 23.244.244 23.244.244 100,00 Null Null Null

Gem?? den Richtlinien der ASX wurden die von den Vorstandsmitgliedern des Unternehmens abgegebenen Stimmen bei jedem der oben genannten Beschl?sse von der Abstimmung ausgeschlossen. Daher sind in der angegebenen Gesamtzahl der Stimmen in der Tabelle 18.066.999 abgegebene Stimmen der Vorstandsmitglieder des Unternehmens nicht enthalten. Unter Ausschluss der 18.066.999 von den Vorstandsmitgliedern des Unternehmens abgegebenen Stimmen kamen im Zusammenhang mit der Versammlung insgesamt 23.244.244 Aktien zur Abstimmung, was etwa 100 % der ausgegebenen und umlaufenden Aktien entspricht, die zur Abstimmung ?ber die Beschl?sse berechtigt sind.

Gem?? ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen f?r die Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, f?r die vor der Versammlung g?ltige Stimmrechtsvollmachten eingegangen waren:

Beschluss Eingegangene Stimmrechtsvollmachten insgesamt Anweisung an Stellvertreter, daf?r zu stimmen Anweisung an Stellvertreter, dagegen zu stimmen Anweisung an Stellvertreter, mit Enthaltung zu stimmen Stellvertreter konnte nach seinem Ermessen abstimmen Beschluss 1 – Genehmigung der Zeichnung von 181.818 Aktien durch JJW Investments Ltd. (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 2 – Genehmigung der Zeichnung von 1.200.000 Aktien durch Marco Antonio Romero (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 3 – Genehmigung der Zeichnung von 1.000.000 Aktien durch Shklanka Holdings Ltd. (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 4 – Genehmigung der Zeichnung von 47.272 Aktien durch David Bruce Dreisinger von 181.818 Aktien (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 5 – Genehmigung der Zeichnung von 945.454 Aktien durch Harvey Neil McLeod (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 6 – Genehmigung der Zeichnung von 118.181 Aktien durch Daniel Joseph Rosicky (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 7 – Genehmigung der Zeichnung von 94.545 Aktien durch Jan Votava (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 8 – Genehmigung der Zeichnung von 174.615 CDIs durch Hogan's Bluff Capital Pty Ltd. (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null Beschluss 9 – Genehmigung der Zeichnung von 673.872 Aktien durch PRK Raft A.S. (1) 23.244.244 23.244.244 Null Null Null

(1) Unter Ausschluss von 18.066.999 Stimmen, die von den Vorstandsmitgliedern des Unternehmens in Vertretung abgegeben wurden.

Die Ergebnisse aller auf der Versammlung behandelten Angelegenheiten sind im Bericht ?ber die Abstimmungsergebnisse enthalten, wie vom Unternehmen auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht.

?ber Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas gr??te Manganlagerst?tte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes f?hren. Die Europ?ische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum f?r die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten f?r die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und f?r Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Diese Ank?ndigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.