Erste Lockerungen; USA-China-Spannungen halten Gold bei 1.700 Dollar

Der Goldpreis war am Dienstagmorgen in Asien leicht rückläufig, nachdem mehrere Länder Lockerungsmaßnahmen sowie Öffnungen ihrer Wirtschaften planten, wie Investing.com berichtet.Die schweizer Raffinerien Valcambi und Argor-Heraeus erklärten, dass man schon fast wieder wie vor COVID-19 operieren würde, nachdem die Schweiz am Tag zuvor die Stilllegungen ebenfalls gelockert hatte. Die beiden Unternehmen gelten als die zwei weltweit größten Goldraffinerien.Spannungen zwischen USA und China, die aus Diskussionen um den Ursprung des Virus entstanden, halfen dem gelben Edelmetall jedoch über 1.700 Dollar zu bleiben und seine Krone als sicherer Hafen beizubehalten. China widersprach Behauptungen US-Offizielle, dass das Virus ursprünglich aus einem Labor in Wuhan stamme.© Redaktion GoldSeiten.de