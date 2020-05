African Gold Group schließt umfassende metallurgische Tests ab und erzielt deutliche Verbesserung der Goldgewinnung auf 96%

Toronto, 5. Mai 2020 - African Gold Group Inc. (TSX-V: AGG) (AGG oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand des umfassenden metallurgischen Testprogramms, das im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die DFS) durchgeführt wird, zu informieren.- Potenzial für eine beständige Goldgewinnung von 96 % bei allen Erztypen gegenüber zuvor 80 % bestätigt- Vereinfachtes kompaktes Fließschema für die Verarbeitungsanlage, wodurch der Bedarf für teure Verarbeitungsgeräte mit langer Lieferzeit verringert wird- Bewährtes Verfahrensfließschema, das einfach zu bedienen ist und in puncto Investitions- und Betriebskosten kosteneffektiv ist- Flexibilität, je nach Gehalt des Einspeisungsmaterials eine Leistung von 100.000 Unzen pro Jahr zu übertreffen- Extrem geringe Härte und Abrasivität des Erzes, was einen sehr geringen Energiebedarf und niedrigen Verschleiß der Auskleidung und Mahlmedien zur Folge hat- Geringer Anteil schädlicher Elemente, was zu einem geringen Reagenzienverbrauch und niedrigen Betriebskosten führt- Höchst flexibler Prozess zur Verarbeitung verschiedener Erzgehalte und Erztypen ohne bedeutenden Anstieg des Reagenzienverbrauchs- Kein Bedarf für ein sauerstoffverstärktes Durchblasen der Laugungsbehälter, wodurch der Bedarf für eine Sauerstoffanlage entfälltIm Rahmen der metallurgischen Phase-II-Untersuchungen haben wir ein sehr umfassendes, aber beschleunigtes Testprogramm zeitgerecht und unter Budget abgeschlossen, meint Danny Callow, Chief Operating Officer des Unternehmens. Der Schwerpunkt der DFS besteht darin, eine kostengünstige, wartungsarme, robuste und flexible Verfahrensroute zu entwickeln, wobei gleichzeitig sichergestellt werden soll, dass eine eingehende Analyse des Verbunderzes aus der Tagebauzone durchgeführt wurde. Ich freue mich sehr, dass im Rahmen der Testarbeiten die Verarbeitbarkeit des Erzes aus unserem Goldprojekt Kobada durch eine bewährte Verfahrenstechnologie nachgewiesen wurde, ähnlich wie bei den meisten Oxiderz-Betriebsstätten in Westafrika. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung der DFS im zweiten Quartal 2020 und dem Abschluss der Planungen der Verarbeitungsanlage.Im Rahmen der DFS hat das Unternehmen eine endgültige metallurgische Analyse der Erzverbundproben aus allen mineralisierten Zonen durchgeführt. In Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 24. Februar 2020 (African Gold Group Finalizes Optimised Flowsheet) freut sich das Unternehmen, bestätigen zu können, dass das Phase-II-Programm zeitgerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen wurde.Im Zuge der ersten Phase wurde die optimale Verarbeitungsroute durch die Bewertung verschiedener möglicher Goldgewinnungsverfahren untersucht. Die metallurgischen Phase-II-Testarbeiten beinhalteten die Optimierung des Verarbeitungsfließschemas, um die Parameter für eine größtmögliche Goldgewinnung zu ermitteln. Es erfolgten zudem Untersuchungen zur Zerkleinerungsstufe und der Gewinnung, um den Grad der Variabilität innerhalb der Erzzonen in Bezug auf ihre metallurgische Reaktion unter den in der zweiten Phase ermittelten optimalen Bedingungen zu bestimmen.Die Testarbeiten wurden von der Firma Maelgywn Mineral Services (MMS) in Südafrika durchgeführt, die von SENET, dem für die DFS des Unternehmens zuständigen Projektleiter, beauftragt wurde. Nach Abschluss des umfassenden metallurgischen Testprogramms wird SENET den endgültigen Aufbau der Erzverarbeitungsanlage für das Goldprojekt Kobada festlegen.Wir sind mit den Ergebnissen der Testarbeiten für das Goldprojekt Kobada sehr zufrieden, erklärt Phil Bundo, Process Director bei SENET. Die Ergebnisse belegen herausragende Goldgewinnungsraten mit sehr geringen Laugungszeiten und sehr niedrigem Reagenzienverbrauch. Damit können wir das Design einer für westafrikanische Oxiderze typischen Verarbeitungsanlage forcieren und deutlich Zeit für die technische Planung einsparen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verarbeitungsanlage in der Lage sein wird, Mischungen aus allen Oxiderztypen zu verarbeiten und bei niedrigen Betriebskosten gleichzeitig eine hohe Goldgewinnung zu erreichen.Ziel des Unternehmens ist es, die DFS im zweiten Quartal 2020 zu veröffentlichen. Trotz der Verzögerungen aufgrund der Lockdowns und der Zugangsbeschränkungen infolge der anhaltenden COVID-19-Pandemie hat das Unternehmen die Arbeiten von zuhause aus fortgesetzt, um die Studie innerhalb des zugesagten Zeitrahmens abzuschließen. Die dem Unternehmen entstehenden Gesamtkosten für die Durchführung der DFS werden voraussichtlich unter den Budgetvorgaben liegen.MMS ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Privatbesitz. Die Firma wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cardiff (Wales). MMS hat sich als ein weltweiter führender Anbieter in der Entwicklung und Umsetzung innovativer und kosteneffektiver Technologien und Verfahren im Bereich der Mineral-, Chemie- und Abfallverarbeitung etabliert. Der Firma wurden zahlreiche Patente erteilt und sie hat für ihre Technologie eine Reihe von nationalen Innovationsauszeichnungen erhalten. African Gold Group ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes (TSX-V: AGG) Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung einer Goldressourcenbasis in Westafrika gerichtet ist. Das Hauptvermögenswert des Unternehmens ist das Projekt Kobada in Südmali. Weitere Informationen über African Gold Group erhalten Sie auf unserer Website unter www.africangoldgroup.com.Daniyal Baizak, VP Corporate Development(416) 861 2966Vorsorgliche Hinweise: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. 