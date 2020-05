Stoeferle: Zu jedem Goldpreisrückgang sollte gekauft werden

Ronald-Peter Stoeferle, Partner bei Incrementum AG und Herausgeber des jährlichen In-Gold-We-Trust-Berichts erklärte im Rahmen des World Gold Forums, dass derzeit ein guter Zeitpunkt sei, die Kaufgelegenheit für Gold wahrzunehmen, wie Investing News berichtet. Er meinte, ein Bullenmarkt würde aus drei Phasen bestehen: Ansammlung, öffentliche Teilnahme und Verteilung."Ich denke, dass wir uns derzeit in dieser öffentlichen Teilnahmephase befinden, also sollte jeder Preisrückgang wahrscheinlich gekauft werden", erklärte er an die Zuhörer gewandt. Die Ansammlungsphase beginne, wenn die "klügsten und nonkonformistischsten Investoren" kaufen.Die zweite Phase sei die längste, so Stoeferle. "Die Preise beginnen in dieser Phase rapide zu steigen, die Nachrichten werden optimistischer und die Analysten erhöhen ihre Preisprognosen", kommentierte er.Seiner Meinung nach würde sich die Goldindustrie derzeit am Beginn der zweiten Phase befinden. "Wir sind in der öffentlichen Teilnahmephase und ich denke, dass jeder Preisrückgang gekauft werden sollte und wir diesen Bullenmarkt reiten sollten."In der letzten Phase würden dieselben informierten Investoren, die zuvor kauften, vor allen anderen beginnen, zu verkaufen.© Redaktion GoldSeiten.de