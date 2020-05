Nächster Schritt für Gold: 1.900 Dollar je Unze

Der nächste Schritt in der Goldpreiserholung sei 1.900 Dollar je Unze, die 2011 erreicht wurden, so meint Bloomberg Intelligence laut Kitco News . "Es war die Zinssenkung auf null durch die Federal Reserve im Dezember 2008, die den Goldbullenmarkt auf seine Spitze 2011 trieb", so schreibt Mike McGlone."COVID-19 ist ein ebenbürtiger Katalysator, um Gold zu diesen Hochs zu befördern. Die Tatsache, dass das Metall bereits in den meisten Währungen Rekordhochs erreicht hat, führt uns zu der Erwartung, dass ein ähnliches Resultat für das in Dollar ausgezeichnete Gold nur eine Frage der Zeit ist."Der US-Dollar sei noch nicht einmal eine reale Bedrohung für den Versuch des Goldpreises, die 1.900 Dollar je Unze zu erreichen, da das gelbe Edelmetall nicht auf Peak Dollar warten muss."Gold zeigt eine divergierende Stärke gegenüber dem Dollar, ähnlich den ersten Tagen des Bullenmarktes zu Beginn des Millenniums", so McGlone. "Als der Greenback vor zwei Jahrzehnten eine Spitze bildete, war dies ein Sprungbrett für Gold."© Redaktion GoldSeiten.de