USGS: Silberbergbauproduktion im Februar 2020

Vor kurzem veröffentlichte das US Geological Survey ( USGS ), das geologische Institut der Vereinigten Staaten, die neusten Daten zur Silberfördermenge der US-amerikanischen Bergbaubranche per Ende Februar 2020. Diesen Angaben zufolge ergab sich im Vergleich zu Januar eine leichte Abnahme.Im Februar produzierte man insgesamt 81.000 Kilogramm Silber. Die durchschnittliche, am Tag produzierte Menge belief sich auf 2.790 Kilogramm Silber, 6% mehr als die 2.630 Kilogramm im Januar 2020 sowie 10% mehr als im Februar 2019.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Silberpreis lag bei 17,96 Dollar je Unze, essentiell unverändert im Vergleich zum Januar und 13% höher als im Februar 2019.© Redaktion GoldSeiten.de