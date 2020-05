Newmont Goldcorp beeindruckt

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Goldcorp Inc. hat die Ausverkaufswellen vom März bestens verdaut und konnte bereits im Vormonat April mit einer beeindruckenden Performance von mehr als 40% glänzen. Der frisch begonnene Mai wartet hierbei auch schon mit mehr als 5% auf und so zeigt sich die Aktie buchstäblich in Bestform. Wohin die Reise dabei noch führen kann, wollen wir uns im nachfolgenden Fazit genauer ansehen.Die Bullen ließen sich trotz der wilden Ausschläge vom März nicht beirren und so konnten gerade auf Wochen- sowie Monatsschlusskursbasis wichtig Levels verteidigt werden. Die weiteren Aussichten gestalten sich dementsprechend positiv und als nächstes Kursziel lässt sich der Widerstand aus früheren Zeiten im Bereich um 68,50 USD definieren, bevor darüber das Hoch vom November 2011 bei 72,42 USD interessant werden sollte.Aktuell ist es wichtig, dass sich die Aktie oberhalb von 60,00 USD festigt. Bleibt dies der Fall, sollten sich die Notierungen in Kürze weiter aufwärts bis zum letzten Reaktionshoch vom 24. April bei 64,54 USD empor arbeiten können. Oberhalb davon wiederum locken direkt die zuvor genannten Zonen früherer Jahre. Erfahren die Kurse jedoch wieder Druck, sollte man unterhalb des Levels von 60,00 USD etwas Vorsicht walten lassen. Denn kommt es zu einem weiteren Rückgang bis unter das Tief vom vergangen Freitag bei 58,21 USD, müssten weitere Abgaben einkalkuliert werden.Direkte Verluste bis rund 52,00 USD wären dabei zu erwarten. Zumal das Wiedereintauchen in den eigentlich verlassenen Aufwärtstrendkanal sogar noch mehr Potenzial gen Süden entfalten dürfte. Hierbei wäre dann nämlich schon das Kurslevel rund um 48,00 USD zu berücksichtigen. Dort findet sich die untere Aufwärtstrendlinie des Kanals seit Mai 2019 und bietet eine weitere Haltestation, bevor darunter die Unterstützungszone von 44,00 USD interessant werden sollte.Die Bullen sind los und dies zeigt sich eindrucksvoll mit der zurückliegenden Rendite der letzten Wochen. Oberhalb von 60,00 USD erlaubt sich dabei weiteres Potenzial bis 64,65 USD, bevor darüber die Widerstandszone bei 68,50 USD interessant werden dürfte. Das Hoch vom November 2011 bei 72,42 USD für den weiteren Verlauf als nächstes Ziel zu benennen.Etwas Hoffnung könnten sich die Bären hingegen bei einem Rückgang unter das Niveau von 60,00 USD machen. Denn in diesem Fall besteht eine erhöhte Gefahr, dass das letzte Zwischentief bei 58,21 USD herausgenommen wird. Die Folge dessen wären weitere Verluste bis 52,00 bzw. 44,00 USD je Anteilsschein.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.