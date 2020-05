Element 25 Ltd.: Was lange währt, wird endlich gut?

Heute einmal ein Update zu Element 25, der früheren Montezuma Mining, bei der sicherlich noch viele von Ihnen, wie ich auch selbst, investiert sind.Das Unternehmen arbeitete ja nun schon seit gefühlten Ewigkeiten an der Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Mangan-Projekt in Australien. Von einer Zeitüberschreitung zu sprechen, wäre noch milde ausgedrückt.Die Studie war eigentlich bereits für August/September 2019 geplant, mittlerweile haben wir Mai 2020. Das Management hat sich in Sachen Termineinhaltung also nicht mit Ruhm bekleckert, was aber auch an den Consultants lag, die man für die Studie beauftragt hat.Viel Zeit und Geld hat das Management zusammen mit den Consultants investiert, um eine extrem komplexe Anlage auf die Beine zu stellen, in der Element 25 Ltd. das Mangan direkt in Mangan-Metall umwandelt.Nun hat es in den vergangenen Monaten aber offensichtlich einen Richtungswechsel gegeben. Anstatt mit einem riesigen Projekt zu starten, dass vermutlich von den Produktionskosten her weltweit sehr gut ausgesehen hätte, allerdings auch mit einer stattlichen Capex dahergekommen wäre, schwenkt man nun um.Da die Mangan-Vorkommen auf dem Butcher Bird Projekt sehr oberflächennah liegen und teilweise auch sehr hochgradig sind, kam der Schwenk hin zu einer ganz einfachen Minen-Operation.Man hat also größere Erzproben entnommen und diese mit den gängigsten Aufbereitungsmethoden (Zerkleinern, Sieben, Auswaschen und Sortieren des Erzes) bearbeitet. Dabei herausgekommen ist ein Konzentrat mit Gehalten von bis zu 33% Mangan. Nun nimmt man an, dass eine derartige Operation natürlich deutlich weniger Kapital verschlingen würde.Der Verkauf eines guten Konzentrates mit Gehalten von >30% sollte leicht nach China möglich sein und ich vermute, dass diese der Weg sein wird, den man mit der PFS gehen wird.Wie ich aus unternehmensnahen Kreisen erfahren habe, soll es nun endlich soweit sein, dass diese Studie zeitnah veröffentlicht wird. Dies könnte dann zu einer entsprechenden Aufmerksamkeit führen, wenn die Zahlen gut aussehen.Element 25 hat aktuell einen Börsenwert von nur 17,5 Millionen AUD und die Firma hat die Aktienstruktur, trotz der extrem langen Bearbeitungszeit für die Studie, gut zusammengehalten.Nun scheint Licht am Ende des Tunnels zu sein und ich denke, dass das nicht der Zug ist, der uns überrollen wird.Haben Sie also einmal ein Auge auf die Aktie. Ich denke, in den nächsten 2-4 Wochen sollte die Studie kommen, die den Markt dann hoffentlich positiv überrascht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.