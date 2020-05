Gwen Preston: Drei positive Faktoren für Gold

Während eines Überblicks über den Goldmarkt erklärte Gwen Preston bei einem Webinar, warum alle Zeichen auf Gold deuten, berichtet Investing News . Der Faktor, der derzeit am positivsten für Gold sei, ist der negative Realzins. "Wenn wir einen Blick auf die 10-Jahresstaatsanleihe werfen, so wirft diese derzeit 0,6% ab. Wenn man Inflation abzieht, dann zahlt man nun mehr als 1%, um US-Schulden zu besitzen", erklärte sie."Das bedeutet, dass sicherer Handel, Renditen abwerfende Wertanlagen nicht funktioniert. Und immer wenn Realzinsen negativ werden, liefert Gold ab, da es eine Alternative für diesen Handel ist, der nicht funktioniert." Die Entscheidung der Zentralbanken, die Druckerpressen als Gegenmaßnahme zum Virus anzuwerfen, sei ebenfalls vorteilhaft für Gold.Auf ihrer Liste steht zudem auch das Verlangen der Investoren, zu Preiseinbrüchen zu kaufen. Ein Trend, so Preston, der einer Vielzahl Investoren während des anhaltenden Aktienbullenmarktes der letzten Jahre viel Geld eingebracht hat. Sie erwartet, dass der aktuelle Goldmarkt aufgrund Kapital allgemeiner Investoren weiterhin wachsen wird; es wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, um sich über den Sektor zu verteilen.© Redaktion GoldSeiten.de