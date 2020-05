Paul Singer: Gold ist unterbewertet

Eine Vielzahl an Hedgefonds würde derzeit auf Gold wetten, so berichtet Market Insider . Grund dafür seien Erwartungen, dass die Anreizpakete der Zentralbanken zu Abwertungen wichtiger Währungen führen werden. Elliott Management, Caixin Associates und Dymon Asia Capital seien drei der Fonds, die auf Gold wetten.Der bekannte Investor Paul Singer, der Elliott Management führt, erklärte in einem Brief an Klienten, dass Gold "eines der am unterbewertetsten" Assets sei und dass dessen wahrer Wert "ein Vielfaches seines derzeitigen Preises" sei. Er schrieb diese Unterbewertung den niedrigen Zinsen, den Störungen im Bergbau und einer "fanatischen Abwertung des Geldes durch die weltweiten Zentralbanken" zu.Danny Young, Partner bei Dymon Asia, meinte, dass das gelbe Edelmetall eine "Absicherung gegen uneingeschränkte Druckerei von Fiatwährung" sei. Caixin Associates habe ebenfalls gut von Gold profitieren können.© Redaktion GoldSeiten.de