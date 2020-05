Indiens Goldimporte brechen um 99,5% ein

Indien, der weltweit größte Goldkonsument nach China, importierte im letzten Monat so wenig wie noch nie zuvor im letzten Jahrzehnt, nachdem Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zum Halt von Lufttransport und zur Schließung von Schmuckläden führte, berichtet Bloomberg Die Überseekäufe gingen um 99,5% auf 60 Kilogramm im April verglichen mit den 13 Tonnen des vorherigen Monats zurück. Das wäre der niedrigste Zufluss seit 2010. "Ich erwarte zumindest für die nächsten drei bis fünf Monate keine Erholung der Importe oder Nachfrage", meinte Chirag Sheth von Metals Focus.Die meisten Schmuckläden im Land bleiben geschlossen. "Der schlimmste Teil ist hierbei: Wenn wir unsere Läden öffnen, wer kommt dann zum Kaufen vorbei?", so N. Anantha Padmanaban, Leiter des All India Gem and Jewellery Domestic Council. "Man wird sich fragen, ob es wirklich notwendig ist, Schmuck zu tauschen, zu kaufen oder ob es sicherer ist, zu Hause zu bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de