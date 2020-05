Caledonia Mining Corporation Plc - Ergebnisse der Hauptversammlung

Kandidat Für Prozent Gegen Prozent Enthaltung

Leigh Wilson 3.629.255 98,19% 66.755 1,81% 14.697



Steve Curtis 3.663.157 99,07% 34.533 0,93% 13.017



Mark Learmonth 3.659.287 99,00% 36.783 1,00% 14.637



John Kelly 3.654.924 98,82% 43.666 1,18% 12.117



Johan Holtzhaus3.624.979 98,01% 73.553 1,99% 12.175

John McGloin 3.644.982 98,55% 53.508 1,45% 12.217



Nick Clarke 3.666.219 99,20% 29.591 0,80% 14.897

St Helier, 6. Mai 2020 - Caledonia Mining Corporation plc (Unternehmen) gibt die Ergebnisse der Hauptversammlung (die HV) bekannt, die heute in St Helier, Jersey, stattgefunden hat.Auf der HV waren insgesamt 70 Aktionäre anwesend (persönlich oder durch eine bevollmächtigte Vertretung). Dies entspricht 50,95 % der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Aktien des Unternehmens.Die Tabelle unten zeigt die für die Resolutionen 1(a) bis 1(g) erhaltenen Proxy-Stimmen. Die Resolutionen wurden durch Handzeichen verabschiedet, um die von der Geschäftsleitung für die Wahl zu Directors vorgeschlagenen sechs Kandidaten erneut zu ernennen:Des Weiteren wurden auf der HV die Resolutionen 2 und 3 verabschiedet:- BDO South Africa Inc. wurde für das folgende Jahr erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestellt und die Directors wurden bevollmächtigt, die Vergütung festzulegen.- die Herren Holtzhausen, Kelly und McGloin wurden erneut als Mitglieder in den Prüfungsausschuss bestellt.Der vollständige Text jeder Resolution ist zusammen mit den Erläuterungen in der Ankündigung der HV und im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung, datiert den 30. März 2020, enthalten, die auf der Webseite des Unternehmens, www.caledoniamining.com, zu finden sind.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Maurice MasonTel: +44 759 078 1139WH Ireland (Nomad & Broker)Adrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!