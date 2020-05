Gold - Kaufen, wenn die Kanonen schweigen

Nachdem der Goldpreis Mitte März an der wichtigen Unterstützung bei 1.452 USD einen Boden ausbilden und eine steile Erholung starten konnte, kam es zu einem geradlinigen Anstieg über das bisherige Jahreshoch bei 1.703 USD und an den Widerstand bei 1.760 USD. Dort prallte der Kurs nach unten ab und bildete in den letzten Tagen eine symmetrische Dreiecksformation im Bereich des alten Hochs aus.Dabei oszillierte der Kurs unter sukzessive sinkenden Handelsspannen um die 1.703 USD-Marke und fing an die Marktteilnehmer mit dieser bewegungsarmen Trendphase einzulullen. Die nächste Bewegung aus dieser Lethargie heraus, dürfte umso heftiger ausfallen.Grundsätzlich ist die Dreiecksformation neutral zu werten, aufgrund der vorherigen Aufwärtsbewegung liegen die Vorteile allerdings bei den Bullen. Mit einem Anstieg über 1.720 USD wäre das Dreieck bereits nach oben verlassen und eine Kaufwelle bis 1.760 und 1.800 USD zu erwarten. Darüber wäre der Weg bis 1.850 USD frei. Im Ausdehnungsfall könnte Gold auch direkt bis 1.880 USD steigen, ehe dort eine mehrtägige Korrektur einsetzen dürfte.Sollte der Wert dagegen die Unterseite des Dreiecks durchbrechen, käme es zu einem Test der Unterstützung bei 1.645 USD. Erst darunter wäre mit einer starken Verkaufswelle bis 1.554 USD zu rechnen. Entsprechend könnte es also ausgehend von der 1.645 USD-Marke zur Fortsetzung des Aufwärtstrends und einem zweiten Ausbruchsversuch über die Hürde bei 1.760 USD kommen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG