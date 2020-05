Arbeitslosigkeit in USA steigt; Goldpreis steigt leicht

Schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA und China ließen Investoren zum gelben Edelmetall angesichts schlechterem Risikoappetit flüchten, so berichtet Investing.com . Der Goldpreis stieg am Donnerstagmorgen in Asien leicht und eroberte seine Verluste am vorherigen Handelstag wieder zurück.Laut den US-Daten mussten etwa 20,2 Millionen Arbeiter im April aufgrund der Wirtschaftsturbulenzen entlassen werden. Investoren werden ein genaues Auge auf den Bericht zu den Arbeitslosenzahlen aus den USA werfen, der im späteren Verlauf des Tages veröffentlicht werden soll.Analysten schätzen bereits, dass sich in der vorherigen Woche weitere 3 Millionen Amerikaner arbeitslos meldeten. Den Schätzungen zufolge haben sich somit seit Ende März mehr als 31 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet.© Redaktion GoldSeiten.de