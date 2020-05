Credit Suisse: Gold verliert an Momentum

Strategen bei der schweizer Credit Suisse sehen Zeichen, dass der derzeitige Trend am Goldmarkt vor einer möglichen Konsolidierungsphase warnt, so berichtet FXStreet . "Gold hat weiterhin Schwierigkeiten dabei, sich über seinem gemessenen Basisziel von 1.700 Dollar zu halten und das Aufwärtsmomentum nimmt kurzfristig ab. Die Bedrohung einer Konsolidierungsphase nimmt zu", so die Strategen."Unterstützung bei 1.660 Dollar muss halten, um dies abzuwenden", hieß es weiterhin, wobei ein Widerstand bei 1.796 bis 1.803 Dollar als nächstes folgen würde. "Ein Goldpreis unter 1.660 Dollar würde eine langwierigere Konsolidierungsphase signalisieren, mit anfänglicher Unterstützung bei 1.638 Dollar und dann besserer Unterstützung bei 1.569 bis 1.565 Dollar."© Redaktion GoldSeiten.de