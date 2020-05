WPIC: Nachfrage nach Platinmünzen erlebt 2020 Aufwind

Bis Ende April 2020 wurden bereits 56.500 Unzen der 1-Unzen-schweren Platinmünze American Eagle verkauft, wie das World Platinum Investment Council in einem Bericht schreibt. Die Münzen werden anhand der Investorennachfrage ausgegeben. Die steigende Nachfrage nach Edelmetallmünzen im März und April dieses Jahres, sowie eingeschränkter Liefermöglichkeiten, hat die Preise der Gold-, Silber- und Platinmünzen stark angehoben.Platinmünzen vor allem sind für Investoren attraktiv, die nach Portfoliodiversifikation sowie langfristigen Wertanlagen suchen. Außerdem kann es auch Steuervorteile mit sich bringen, da der Verkauf von Platinmünzen, die als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, keiner Kapitalsteuer im Vereinigten Königreich für britische Bürger unterliegt. In den USA können Platinmünzen als Teil eines Rentenportfolios gehalten werden.Die Platinmünzen des American Eagle sind die einzigen Platinmünzen, deren Gewicht, Gehalt und 99,95% Reinheit von der US-Regierung garantiert werden. Sie gelten als gesetzliches Zahlungsmittel, werden jedoch in der Praxis nicht in der Zirkulation verwendet.© Redaktion GoldSeiten.de