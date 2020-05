Blue Lagoon begrüßt Veteran des Bergbausektors als 1. Mitglied in neu eingerichteten strategischen Advisory Board

Vancouver, 7. Mai 2020 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Prozess eingeleitet hat, um ein strategisches Advisory Board einzurichten, das dem Board of Directors und der Geschäftsleitung des Unternehmens beratend zur Seite stehen soll.Das Unternehmen hat Yannis Tsitos als erstes Mitglied in das Board of Directors bestellt. Herr Tsitos ist eine wertvolle Ergänzung des Teams und wird Blue Lagoon bei der Umsetzung seiner Vision und zukünftigen Ziele unterstützen. Um sein Advisory Board (Brain-Trust) weiter auszubauen, befindet sich das Unternehmen im Gespräch mit mehreren anderen hochqualifizierten und angesehenen Kandidaten mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen entsprechende Mitteilungen machen.Herr Tsitos hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbausektor und verbrachte mehr als 19 Jahre bei der BHP Billiton-Unternehmensgruppe. Während dieser Zeit hat er in Südafrika, Ecuador, Griechenland und dem Vereinigten Königreich gelebt und gearbeitet; seit 2000 ist er in Kanada tätig. Er ist von Beruf Physiker/Geophysiker und verließ BHP Billiton im Dezember 2007, wo der die Funktion des New Business Manager for Minerals Exploration hatte, eine Funktion mit globaler Reichweite, aber mit Sitz in Vancouver. Er war wesentlich an der Identifizierung, Aushandlung und Abwicklung von mehr als 50 Explorationsvereinbarungen für 11 verschiedene Rohstoffe mit Junior-Unternehmen, Konzernen, aber auch staatlichen Explorations- und Bergbaufirmen beteiligt. Herr Tsitos bekleidet aktuell den Posten des President von Goldsource Mines Inc. und ist ein unabhängiges Mitglied in den Vorständen mehrerer Unternehmen. Er hat Artikel zu relevanten Themen in verschiedenen Explorations- und Bergbaumagazinen veröffentlicht und ist ein starker Befürworter von Antikorruptionsrichtlinien im Bergbausektor.Bei BHP Billiton war Herr Tsitos auch Teil von zwei Teams, die Porphyr-Kupfer- bzw. Nickel-Sulfid-Lagerstätten entdeckt haben. Er hat einen B.Sc.-Abschluss in Physik von der Universität Athen und einen Master-Abschluss in angewandter Geophysik und Geologie von der University of Birmingham (Vereinigtes Königreich). Darüber hinaus absolvierte er im Rahmen eines MBA-Programms an der Herriot Watt University in Edinburgh ein Management- und FinanzstudiumWir freuen uns sehr, Yannis in unserem Team zu begrüßen. Seine Kenntnisse und Erfahrungen sind eine große Bereicherung für Blue Lagoon. Er bringt eine Vielzahl von Kontakten rund um den Globus mit, die wir sicherlich nutzen werden können, wenn wir die Anlegerbasis des Unternehmens erweitern und gleichzeitig das Goldbergbauprojekt Dome Mountain weiterentwickeln wollen. Im Namen unseres gesamten Teams: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Tsitos.Ich freue mich ungemein, Blue Lagoon als strategischen Berater zu unterstützen und eng mit Rana und seinem Team zusammenzuarbeiten, meint Herr Tsitos. Der Bereich für Junior-Exploration, Erschließung und Bergbau erholt sich deutlich und meiner Ansicht nach bieten Gold - insbesondere kurz- und mittelfristig - und Kupfer momentan die besten langfristigen Chancen. Ich glaube, Blue Lagoon ist in beiden Bereichen mit großartigen Projekten in einem sicheren Rechtsgebiet gut aufgestellt. Ich möchte der Geschäftsleitung des Unternehmens dabei helfen, einen echten Mehrwert für die Aktionäre und alle anderen Beteiligten in der schönen Provinz British Columbia zu schaffen, so Tsitos weiter.Rana Vig, President & Chief Executive OfficerTel: 604-218-4766E-Mail: rana@ranavig.comDie Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!