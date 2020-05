Gold- & Silbermärkte beginnen Normalisierung

Der Goldpreis fiel um 29 Dollar und der Silberpreis um 0,27 Dollar. In kürzlichen Berichten haben wir einen Blick auf die Bid-Ask-Spread in Gold und die erhöhte Goldbasis geworfen.Unten sehen Sie eine Grafik der Spotpreis-Spread von Gold und Silber. Beachten Sie, dass die Spread in Gold seit dem 3. April deutlich von ihrem Hoch gefallen ist, jedoch nicht zum normalen Wert vor 2020 zurückgekehrt ist. Silber scheint sich umgekehrt zu haben, doch ist mit einer Bid-Ask-Spread von 0,04 Dollar noch immer recht erhöht. Unten sehen Sie einen Chart der Goldbasis:Wie bei der Bid-Ask-Spread ist die Basis gefallen und fast auf normalem Niveau angekommen. Hier eine Grafik der Silberbasis:Wie bei Gold ist die Basis recht erhöht. Wie bei Gold ist die Basis gefallen, doch die Silberbasis ist noch immer recht erhöht, wenn auch nicht mehr so außergewöhnlich. Was bedeutet das also?Wie denken, dass dies bedeutet, dass das massive Assetkaufprogramm der Fed seine angedachte Wirkung hatte. Die Fed hat Anleihen im Wert von etwa 2,5 Billionen Dollar erworben, was die Bilanz um 60% erhöht hat. Das ist Wahnsinn. Betrachten Sie den unteren Chart: