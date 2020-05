WGC: Gold-ETFs verzeichnen Rekordbestände im April 2020

Der World Gold Council veröffentlichte kürzlich die aktuellen Daten zu den physischen Beständen der börsennotierten Fonds (ETFs) weltweit per Ende April 2020. Diesen Angaben zufolge wuchsen diese auf ein neues Rekordhoch von 3.355 Tonnen; das macht Zuflüsse im Wert von 9,3 Milliarden Dollar.Die nordamerikanischen Fonds verzeichneten Zuflüsse von 144 Tonnen im Wert von 7,8 Milliarden Dollar. Die Bestände der europäischen Fonds wuchsen um 20 Tonnen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar.Die in Asien gelisteten Fonds erhöhten ihre Goldreserven um 2,9 Tonnen im Wert von 206 Millionen Dollar. Die Fonds anderer Regionen verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 3,3 Tonnen im Wert von 172 Millionen Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de