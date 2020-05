Silber: Aus dem Gleichgewicht

Gold/Silber-Ratio, Monatschart vom 6. Mai 2020

Gold in US-Dollar, Monatschart vom 6. Mai 2020

Ein großartiger Vorteil für Trader und Investoren ist die Tatsache, dass Nichts für lange im Ungleichgewicht bleibt. Dementsprechend bedeutet 2Aus dem Gleichgewicht“ für Investoren und Trader eine opportune Situation bzw. Chance. Je extremer dieses Ungleichgewicht ist, desto grösser ist die Chance. Dies ist der Grund warum bei einem Crash an den Märkten nicht nur Vermögen verloren, sondern auch gewonnen werden.Worauf wir uns heute beziehen ist das Gold/Silber-Ratio. Lange bevor wir Währungen in Form von Münzen und Banknoten benützten gab es bereits den Handel mit Edelmetallen. Aus diesem Grund besteht das Gold/Silber-Ratio schon seit weit über tausend Jahren. Letztlich beschreibt es wie viele Gewichtseinheiten an Silber nötig sind, um eine Gewichtseinheit von Gold zu erwerben. Danke den historischen Aufzeichnungen haben wir sehr viele Daten über dieses Gewichtsverhältnis. Dieses Verhältnis lag in der Vergangenheit immer zwischen 10 und 20 Silbereinheiten je eine Einheit von Gold.Aktuell notiert das Gold/Silber-Verhältnis mit Werten um 110:1 weit entfernt von seinem langfristigen Durchschnitt. Damit ist es vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten. Natürlich befinden wir uns in extrem ungewöhnlichen Zeiten und die Marktpreise sind eine direkte Reflektion der Welt. Crashphasen halten an den Märkten aber selten lange an. Das gilt auch für Pandemien und ähnliche Extreme.Das lässt uns darauf schließen das auch das Ungleichgewicht beim Gold/Silber-Verhältnis wieder seine Mitte finden wird. Sollte sich der extrem unterbewertete Preis von Silber, welcher momentan über 110 Einheiten verlangt um eine Einheit Gold zu kaufen, wieder erholen, dürfte dem Silberbesitzer ein breites Grinsen im Gesicht stehen.