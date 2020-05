Palladium - Erholung ja, Trendwende nein

Nach dem massiven Abverkauf im März setzte bei Palladium ausgehend von 1.491 USD eine Erholung ein, die erst an der Kurshürde bei 2.405 USD gestoppt wurde. Seit Anfang April bröckelten die Kurse erneut und der Wert fiel in einer volatilen Abwärtsbewegung zuletzt auch unter den Support bei 1.843 USD. Die Marke wurde gestern zurückerobert.Mit dem gestrigen Konter wurde zunächst ein weiteres Verkaufssignal verhindert. Allerdings bleibt der Wert dank des Bruchs der Unterstützung bei 1.884 USD angeschlagen. Um jetzt eine Trendwende einzuleiten, muss Palladium zunächst über 1.996 USD und den Widerstand bei 2.041 USD klettern. Gelingt dies, wäre eine Kaufwelle bis 2.248 und darüber 2.350 USD wahrscheinlich. Spätestens dort dürften aber die Bären wieder aktiv werden und die nächste große Abwärtsbewegung einleiten. An einen Anstieg an das Rekordhoch bei 2.875 USD ist weiterhin erst bei einem dynamischen Ausbruch über 2.405 USD zu denken.Scheitern die Käufer dagegen schon am Widerstandsbereich um 2.041 USD, würden anschließende Abgaben unter 1.843 USD dagegen direkt das Tief bei 1.763 USD als Ziel aktivieren. Unterhalb von 1.724 USD wäre dann sogar ein Abverkauf bis 1.491 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG