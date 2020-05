Steigende Schuldenmenge positiv für Gold

Das fiskalpolitische Defizit der USA scheint dieses Jahr 4 Billionen Dollar angesichts der Pandemie zu erreichen, so berichtet MarketWatch . Wenn man dies anhand der Geschichte betrachtet, sollte das positiv für Gold sein. "Was floriert, wenn die ausstehenden Staatsanleihen massiv steigen? Gold natürlich", schrieb Jeff deGraaf, Gründer von Renaissance Macro."Es geht um Geschwindigkeit und Niveau, und das letzte Mal, dass wir etwas Ähnliches beobachtet haben, war nach 2009, was uns zwei solide Jahre der Goldperformance verschaffte, bevor die Kontraktion 2010 die Spitze des Zyklus korrekt vorhersagte", schrieb er weiterhin.Während der 1990er Jahre entwickelte sich Gold größtenteils unterdurchschnittlich, weil die Schuldenmenge relativ langsam wuchs und zu Beginn des 21. Jahrhunderts kurz negativ ausfiel und der Regierungsaushalt temporär einen Überschuss verzeichnete, so deGraaf. "Diese Daten und dieser Trend unterstützen unsere Meinung gegenüber Gold als eine Assetklasse weiterhin", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de