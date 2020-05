Australischer Handelsüberschuss erreicht Rekordwert

Australiens Handelsüberschuss stieg im März auf ein Rekordhoch, nachdem Eisenerzlieferungen nach China zunahmen, während sich Goldexporte angesichts der Jagd nach dem gelben Edelmetall mehr als verdreifachten, berichtet Reuters . "Angesichts der Preisauswirkungen schätzen wir nun, dass der Nettohandel für einen Anstieg um 0,4 Prozentpunkte für das BIP-Wachstum in Q1 sorgte", erklärte Ben Udy, Volkswirtschaftler bei Capital Economics."Wir erwarten, dass Rohstoffexporte die chinesische Wirtschaft oben halten werden, während die Erholung dort beginnt… doch Importe werden wahrscheinlich fallen", fügte er hinzu. "Das Positive daran ist die Tatsache, dass der Handel wahrscheinlich in Q2 ebenfalls solide positive Beiträge liefern wird."Die Reserve Bank of Australia (RBA) warnte in dieser Woche, dass der wirtschaftliche Output in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich um 10% einbrechen wird, während sich die Arbeitslosenzahlen gleichzeitig verdoppeln könnten.© Redaktion GoldSeiten.de