Goldpreis profitiert leicht von Arbeitslosenzahlen

Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in Asien leicht und setzte seine Preiszunahmen von etwa 2% des vorherigen Handelstages fort, so berichtet Investing.com . Investoren zog es zum gelben Edelmetall, nachdem es kürzlich Meldungen von 3,169 Millionen arbeitslosen Amerikanern in der letzten Woche gab. Das Land besitzt nun eine Arbeitslosenquote von 16%.Der Goldpreis stieg gemeinsam mit den Aktienkursen, auch wenn beide Asset üblicherweise eine inverse Beziehung führen. Investoren behielten zudem die erstmals negativen US-Zinsen im Auge.Auch wenn die US-amerikanische Federal Reserve die Angemessenheit der Zinsen in Frage stellte, so könnte sie dazu gezwungen sein, die Anreizmaßnahmen zu verstärken, und sogar Negativzinsen einzuführen, sollte sich die wirtschaftliche Situation verschlechtern.© Redaktion GoldSeiten.de