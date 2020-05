Rand Refinery nimmt wieder Operationen auf

Die Rand Refinery hat ihre Goldschmelzoperationen wiederaufgenommen, so berichtet MiningMX . Dies fand im Rahmen der Regulierungen der südafrikanischen Regierung statt, die es der Wirtschaft des Landes teilweise erlaubten, während der Pandemie wieder Arbeit aufzunehmen."Nach einem Einführungsprozess für rückkehrende Arbeiter wird der Schmelzaparat nächste Woche wieder gestartet", hieß es von Praveen Baijnath, CEO der Rand Refinery. Zeitgleich nehmen auch Raffinerien in der Schweiz wieder ihre Produktion auf, was möglicherweise Angebotssorgen mildern könnte, die dazu führten, dass der Goldpreis an wichtigen Märkten deutlich stieg.Die Rand Refinery hatte zuvor nicht beeidigte Flüge dazu verwendet, unverarbeitetes Metall aus den afrikanischen Minen zu transportieren und Barren nach London zu liefern. "Wir habe eine gute Routine etabliert und waren in der Lage, sicherzustellen, dass das Produkt unserer Kunden zu uns geliefert wird und das verarbeitete Produkt seinen Weg zu Bullionbanken und Endnutzern findet", meinte Baijnath.© Redaktion GoldSeiten.de