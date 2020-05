Japans größter Goldhändler bleibt weiterhin geschlossen

Der größte Einzelhandelsgoldhändler Japans, Tanaka Kikinzoku, wird seine Türen bis auf weiteres geschlossen halten, da die Regierung den Notstand bis zum 31. Mai verlängert hat, so ein Regierungssprecher am Donnerstag. Das Unternehmen schloss am 18. April alle seine Läden, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, berichtet Reuters Der japanische Premierminister, Shinzo Abe, verlängerte den nationalen Notstand bis zum 31. Mai und erklärte, dass die Infektionszahlen bisher nicht weit genug gesunken seien, um eine Beendigung der Eindämmungsmaßnahmen zu rechtfertigen."Wir wissen nicht, wann wir die Läden wieder öffnen können, da die Regierung angedeutet hat, dass sie die Einschränkungen früher beenden könnte, sollten Experten dazu raten", so der Sprecher. "Wir könnten die Läden schrittweise per Region oder Art öffnen, abhängig von den Handlungen der Regierung und unseren Entscheidungen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de