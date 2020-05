Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten weitere Preiszunahmen

Die Wall und die Main Street erwarten diese Woche weitere Goldpreiszunahmen, nachdem eine Vielzahl Arbeitnehmer in den USA letzten Monat ihre Arbeitsplätze verloren hatte, so die wöchentliche Goldpreisumfrage von Kitco News Diesmal nahmen 11 Marktexperten an der Umfrage teil; davon waren sechs (55%) Befragte der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Drei (27%) prognostizierten einen Preisrückgang, während zwei (18%) neutral blieben.Außerdem gaben 750 Kleinanleger ihre Meinung ab. Von diesen waren 502 (67%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 139 (19%) erwarten einen niedrigeren Goldpreis, während 109 (15%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de