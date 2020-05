Zweite Infektionswelle könnte Gold ankurbeln

Der Goldpreis hielt sich am Montagmorgen in Asien über der 1.700-Dollar-Marke, berichtet Investing.com . Berichte über zweite Infektionswellen in China und Japan könnten jedoch dafür sorgen, dass sich wieder mehr Investoren Gold als sicherer Hafen zuwenden. Auch Südkorea fürchte eine zweite Welle an COVID-19-Fällen.Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, erklärte am Freitag, dass die Organisation derzeit eine Abwärtskorrektur der Weltwirtschaftsprognosen in Betracht ziehe. Sie warnte jedoch auch USA und China davor, einen erneuten Handelskrieg zu beginnen, der die Erholung von den Auswirkungen des Virus hindern könnte.China hatte am 10. Mai 17 neue Fälle gemeldet und die Stadt Shulan unter Quarantäne gestellt. Die Stadt befindet sich an der Grenze zu Nordkorea, was die Frage aufwirft, wie das isolierte Land die Pandemie handhabt.© Redaktion GoldSeiten.de