Coronavirus-Ära: Neuer Schnittpunkt erreicht

Ein Bericht, dass Handelssprecher aus USA und China in einem Telefonanruf geschworen hätten, eine vorteilhafte Phase-1-Handelsvereinbarung zu treffen, half dabei den Appetit auf riskantere Assets zu steigern und Aufwärtspotenzial für Gold einzudämmen, so berichtet MarketWatch Der Anruf fand statt, nachdem Präsident Trump damit drohte eine Phase-1-Vereinbarung zwischen den beiden Ländern "abzubrechen." Trotz dessen war Gold in der Lage, sich über 1.700 Dollar zu halten, auch wenn die Risikostimmung zurückgekehrt sei. Dies zeige Kaufinteresse an Gold, meinte Jameel Ahmad von FXTM."Wir haben nun einen neuen Schnittpunkt in der Coronavirus-Ära erreicht, in der Regierungen versuchen, ihre Wirtschaften zu öffnen und der Erfolg dabei - während der Virus-Ausbruch eingedämmt wird - wird sich als kritische Bewertungsbarriere darüber herausstellen, wie sich Gold in den nächsten zwei bis drei Monaten entwickeln wird", erklärte er.