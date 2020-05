Goldtreiber bleiben stark

Die Attraktivität des gelben Edelmetalls wurde durch Daten aus den USA, die besser ausfielen als erwartet, eingedämmt. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 14,7%, weniger als die prognostizierten 16%, wie Money&Markets berichtet."Auch wenn die Arbeitslosenzahlen klar dramatisch waren - die schlimmste Zahl, die wir als Nation je zu verzeichnen hatten - so können wir vor diesem Hintergrund eine Spur Optimismus erkennen, während die Wirtschaft in den USA langsam wieder öffnet", erklärte David Meger von High Ridge Futures."Die primären Stärketreiber für Gold - Zinsen bei null, massive Ausgaben und tiefgreifende Sorgen um eine zweite Infektionswelle - bleiben stark, also bleibt die Prognose für Gold mittelfristig stark", meinte Tai Wong von BMO.Die aktuellsten US-Daten lassen erwarten, dass weitere Stimuli von der Federal Reserve erfolgen werden, wobei die Märkte ein negatives Zinsumfeld einpreisen. Niedrigzinsen setzten Dollar und Anleiherendite unter Druck und erhöhen die Attraktivität von Bullion.© Redaktion GoldSeiten.de