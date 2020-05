Gold ist eine gute Katastrophenabsicherung

Vor kurzem erklärte Mark Bristow, Präsident und CEO von Barrick Gold Corp., dass sein Unternehmen Investoren "eine Möglichkeit bieten würde, eine selbstfinanzierte Absicherung gegen eine weltweite Finanzkrise zu haben", berichtet CryptoGlobe "Mit der Reaktion auf COVID haben wir die quantitative Lockerung auf ein vollkommen neues Niveau befördert und das übt natürlich Druck auf Papiergeld aus", erklärte er. "Und das misst man mit dem Goldpreis… und wir konnten beobachten, wie der Goldpreis in allen Währungen des Planeten in letzter Zeit gestiegen ist.""Gold verhält sich als Katastrophenabsicherung sehr gut und wir stimmen sicherlich alle zu, dass die die aktuelle Situation eine Katastrophe ist", erklärte zudem auch Mark Tepper, Präsident und CEO von Strategic Wealth Partners. "Es entwickelt sich in Zeiten der Inflation aber auch der Deflation gut, keine Frage. Und in den letzten Wochen wurde eine Menge Geld erschaffen."© Redaktion GoldSeiten.de