Australien soll China als größter Goldproduzent übertreffen

Die Goldindustrie entwickelt sich während der Pandemie gut, die sich auf so viele Branchen der Wirtschaft auswirkt, so geht aus einem Bericht von Resources Monitor hervor. Zwischen dem 1. Januar und dem 8. Mai dieses Jahres ist der Goldpreis bisher um 12% gestiegen, so Daten von Markets Insider und Trading Economics. Newcrest Mining erzielte einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.569 Dollar je Unze und All-In Sustaining Costs von 827 Dollar je Unze, was zu einer Preismargin von 742 Dollar je Unze führte. Starke Goldpreise und Margins erlaubten es den australischen Bergbauunternehmen, ihre bestehenden Minen auszubauen, während neue entwickelt wurden.Doch eine Fortsetzung der starken Goldpreise bleibt ungewiss. "Das können wir nicht mit Zuversicht sagen", so Resources Monitor laut Australian Mining . "Der Sektor hatte schon immer seine Bullen und Bären, wobei die Bären derzeit Gold als überpreist ansehen und Bullen erwarten, dass der Preis 2.500 Dollar je Unze in den kommenden Monaten übertreffen wird.""Was wir jedoch mit angemessener Zuversicht sagen können, ist die Tatsache, dass Australien - als Reflektion seiner Rolle als kosteneffizienter Produzent - China nächstes Jahr als weltweit größter Goldproduzent überholen wird."© Redaktion GoldSeiten.de