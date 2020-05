Nicole Brewster (Renforth Resources Inc.) Interview - Auf Unzenjagd am Cadillac-Bruch!

01:25 Firmen-Chefin durch Aktien-Deal

02:35 Der Bergbau in Quebec und Ontario fährt wieder hoch

03:30 Corona hat Renforth nicht betroffen

05:00 Ein Projekt von 5 ist an O3 Mining veroptioniert

05:30 Projekte mitten in berühmtem Bergbaugebiet

06:00 Neue Parbec Ressourcenschätzung: Kleiner und trotzdem besser?!

08:10 Die neue Ressource ist in einem potentiellen Tagebau

09:15 Hochgradiges Grobgold ist vorhanden, Studie steht aus

12:05 Canadian Malartic übernimmt angrenzende Projekte

12:50 Ein Übernahmeangebot ist denkbar

13:10 East Amphi grenzt direkt an Parbec

14:00 Auch New Alger erwartet eine neue Ressourcenschätzung

15:10 Ein Projekt direkt am Highway

18:00 Eine neue Kupfer-Silber-Entdeckung neben Canadian Malartic

18:30 Cashflow ist King

19:10 90% des Geldes gehen in die Projekte

20:00 Von Mini-Massenproben zum Cashflow?

21:10 Cashflow zur Finanzierung weiterer Arbeiten

21:30 Werterhöhung für möglichen Asset-Verkauf

Nicole Brewster, Präsidentin & CEO von Renforth Resources Inc. (CSE: RFR, WKN: A2H9TN), unterhält sich mit Jan Kneist. Gold ist im Wirtschafts-Zusammenbruch gefragt, Explorer hängen nach. Kanada macht den Weg für die Bergbaubranche frei. Renforth arbeitet am Cadillac Bruch, umgeben von Branchenriesen wie Agnico-Eagle, Eldorado, Osisko. Parbec, für das gerade eine Ressource veröffentlicht wurde, liegt nur einen Steinwurf von Canadian Malartic. Ein mögliches Übernahmeziel? Renforth will in den nächsten Monaten auf die Erzielung von Cashflow hinarbeiten, um den Wert seiner Projekte weiter zu erhöhen.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.Der Artikel wurde dem Unternehmen bzw. mit dem Unternehmen verbundenen Parteien vor Veröffentlichung vorgelegt, um inhaltliche Fehler auszuschließen. Dem Artikel ging in den letzten 12 Monaten kein ähnlicher Artikel zum gleichen Unternehmen voraus und ein Folgebeitrag ist derzeit nicht geplant. Dieser Artikel stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Leser ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.