Konsumerpreisindex unberechenbar in Corona-Zeiten

Der Konsumerpreisindex (CPI) aller urbanen Verbraucher stieg von März 2019 bis März 2020 um 1,5%, so heißt es vom US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics . Dies stellt eine geringere Zunahme im Vergleich zu den 2,3% von Ende Februar 2020 dar.Saisonal bereinigt ergab sich im März eine Abnahme um 0,4%, was die größte monatliche Abnahme seit Januar 2015 darstellt. Die Verbraucherpreise in der Kategorie Energie fielen von März 2019 bis März 2020 um 5,7%, während der Benzinindex um 10,2% fiel.Angesichts der aktuellen Lage und der herrschenden Beschränkungen inmitten der Coronakrise wurde die Methode zur Sammlung der notwendigen Daten für den CPI angepasst. Es wurde auf Methoden verzichtet, die den persönlichen Kontakt voraussetzen.Stattdessen stieg man auf elektronische Mittel um; dies umfasst Email-Verkehr, Telefonate, etc. Ausgenommen hiervon waren spezielle Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Supermärkte, Restaurants, etc. da dies möglicherweise zu unnötigen Belastungen führen könnte.Demnach sollte man die Daten zum kommenden CPI, die im Laufe des 12. Mai veröffentlicht werden, mit Vorsicht genießen. Aufgrund fehlender Daten könnte der neue CPI die Wirklichkeit somit nicht "korrekt" widerspiegeln.Der CPI ist Komponente in der Errechnung des Realzinses. Realzinsen = Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe - Inflation. Die Realzinsen wirken sich wiederum auf den Goldpreis aus. Steigt der Realzins wäre das negativ für das gelbe Edelmetall.© Redaktion GoldSeiten.de