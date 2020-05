ING: Pandemie könnte Bargeldabschaffung vorantreiben

Die Coronavirus-Krise könnte die Entwicklung und Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDC) beschleunigen, so heißt es in einem Bericht von ING. "COVID-19 wird CBDC beschleunigen, nicht verlangsamen", schrieben Volkswirtschaftler bei ING, Teunis Brosens und Carlo Cocuzzo, laut Kitco News Diese Krise reiche nicht dafür aus, dass Zentralbanken auf den Zug der digitalen Währung aufspringen, doch das Umfeld nach der Krise wäre genug, um Recherchen in diese Richtung zu ermutigen. Ein Grund dafür sei die Zunahme kontaktloser Zahlungen, wie Brosens und Cocuzzo schrieben."Die rückläufige Verwendung von Bargeld wird wahrscheinlich beschleunigt werden, da kontaktlose Zahlungen ermutigt werden, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Obgleich dies Fans physischen Bargeldes nicht für sich gewinnen wird, so könnte die erzwungene Einführung kontaktloser Zahlungen die stille Mehrheit überzeugen", hieß es in dem Bericht.Die Veränderung wird nicht über Nacht geschehen. "Die Grundsteine für den institutionellen Rahmen werden während der Krisenzeiten gelegt. Wir erwarten, dass die Debatte bald beginnen wird", so Brosens und Cocuzzo.© Redaktion GoldSeiten.de