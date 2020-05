China - Physische Goldnachfrage verbessert sich

Die physische Goldnachfrage verbesserte sich diese Woche in China, als Käufer Vorteile aus den starken Preisnachlässen zogen, die Aktivität in anderen Zentren jedoch aufgrund Stilllegungen und Feiertage verhalten blieb, wie Business Recorder berichtet.Händler in China verkauften das gelbe Edelmetall zu einem durchschnittlichen Preisnachlass von 30 Dollar je Unze gegenüber dem Spot-Preis. "Obgleich die Goldnachfrage allgemein noch immer verhalten ist, gab es letzte Woche gute Verbesserungen", so Samson Li von Refinitiv GFMS. Er merkte zudem an, dass der Grund dafür die Nachfrage nach sicheren Häfen sowie die attraktiven Preise in China seien."Ich erwarte, dass die Nachfrage nach und nach weiter steigen wird. Nun, da einige Goldbarren in der Feiertagswoche verkauft wurden, erwarte ich, dass die Einzelhändler ihre Inventare von Großhändlern aufstocken lassen werden." Die chinesische Feiertagswoche fand vom 1. Mai bis zum 5. Mai statt.© Redaktion GoldSeiten.de