Analysten bezweifeln Negativzinsen bei der Federal Reserve

Derzeit meinen Analysten, es sei zweifelhaft, ob die Federal Reserve negative Zinsen anstrebe, so berichtet Kitco News . "Aus fundamentaler Sichtweise macht das recht wenig Sinn für uns", so erklärte Brown Brothers Harriman. "Die Fed hat es ziemlich offensichtlich gemacht, dass sie nicht ins negative Territorium vordringen wird.""Natürlich sollte man niemals nie sagen, doch wir sind uns ziemlich sicher, dass die USA nicht ins Negative abdriften wird… Diese Zentralbanken, die Negativzinsen einführten, haben es bereut. Diejenigen, die das noch nicht getan haben, sehen diesen Kummer deutlich. Unserer Meinung nach haben Negativzinsen nichts anderes getan, als dem Bankensektor und den Sparern zu schaden."Analysten bei Bannockburn Global Forex kommentierten, dass Fed-Offizielle wiederholt Negativzinsen abgelehnt hätten. "Fed-Vorsitzender Powell wird die derzeitigen Wirtschaftsprobleme am Mittwoch online besprechen und es wird erwartet, dass er derartige Spekulation zurückweisen wird", so Bannockburn.© Redaktion GoldSeiten.de