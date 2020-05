Caledonia Mining plc hält Online-Investoren-Präsentation Ergebnisse Q1 2020 ab

Caledonia Mining (NYSE: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL) hält am Donnerstag, den 14. Mai 2020 um 16.00 Uhr britische Zeit (17.00 Uhr Südafrika/Simbabwe, 11.00 Uhr ET, 08.00 Uhr Pacific Time) eine Online-Präsentation mit Fragen und Antworten ab, die allen Investoren offen steht. Investoren können sich über den folgenden Link für die Präsentation anmelden:https://investormeetcompany.com/caledonia-mining-corporation-plc/register-investor?arc=a1b20d31-b5b9-4f48-b301-8f7c8bdfc80bDieser Link ersetzt den in den Quartalsergebnissen des Unternehmens RNS vom 12. Mai 2020 angegebenen Link.Mark LearmonthMaurice MasonTel: +44 1534 679 800Tel: +44 759 078 1139WH Irland (Nomad & Makler)Adrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyPaul DurhamSwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +1 917 991 7701Tel: +1 203 940 2538www.resource-capital.chinfo@resource-capital.ch